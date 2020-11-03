SOUS chef Atef Saad

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (المنوفية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
I am Atef Saad from Egypt, I work as a chef in tourist hotels, and I want to work in Canada or Europe
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ATEF saad abd ell Aziz
التليفون: 00201112342446

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: SOUS chef- قويسنا
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072377
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد - يونيفورم

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم

(للبيع)

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بأق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بأق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: موظفين تسويق شبكى و سوشيال ميديا

موظفين تسويق شبكى و سوشيال ميديا

(فرصة عمل)

مش معقول . انا كل اللي بعمله بدفع 40 جنيه و بكسب كل دا وانا ماسك التليفون يس بنزل كام إعلان؟ اه طب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء متخصص 30 سنة الخبرة لغات

مدرس فيزياء متخصص 30 سنة الخبرة لغات

(طلب عمل)

مدرس فيزياء متخصص 30 سنة الخبرة لغات 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

14/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فنى تبريد و تكييف

فنى تبريد و تكييف

(فرصة عمل)

مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر عمالة منزلية وخدم من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01017902000 خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا ن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: data entry

data entry

(فرصة عمل)

داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: موظفين سيلز و سوشيال ميديا

موظفين سيلز و سوشيال ميديا

(فرصة عمل)

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل اخصائيات تمريض منزلى بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية * السن من 35 : 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة

مطلوب لمستشفى بالطائف اخصائيين اطفال وحديثى الولادة

(فرصة عمل)

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائين أطفال وحديثى الولادة خبرة لاتقل عن سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتورا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث)

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث) - بكالوريوس تمريض خبره بع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

14/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager