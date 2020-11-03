SOUS chef Atef Saad

(فرصة عمل)
|I am Atef Saad from Egypt, I work as a chef in tourist hotels, and I want to work in Canada or Europe
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ATEF saad abd ell Aziz
|التليفون:
|00201112342446
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|العنوان:
|SOUS chef- قويسنا
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072377
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