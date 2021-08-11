(للبيع)
|إهمال أجهزة الأمن هي المدخل الرئيسي لكل لص شركه SECURITY INNOVATION هتساعدك تسد كل الثغرات مع أحدث الأجهزة الأمنية SECURITY INNOVATION الوكيل الأول لأنظمه الجراجات في مصر #Barriers #Bollards #Turnstile #Swing_Gate_Motors #Sliding_Gates_Motors #Rod_Blocker #Parking_System #Metal_Detector #Xray #Came_URBACO #SecurityInnovatuin 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102366
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه