S Bay North Coast – Smeralda Bay North Coast

(للبيع)
|مشروع از ميرالد باي بالساحل الشمالي هو أحد مشاريع شركة كيلوباترا العقارية فى سيدي حنيش الذى يعد من أجمل الشواطئ فى العالم للحجز والتعاقد فى مشروع سيدي حينيش الساحل 01119811423 موقع قرية ازميرالد الساحل الشمالي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095791
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