(للبيع)
|Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوتوماتيكية ، تأتي الماكينة مع أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، نظام تزييت أوتوماتيكي ، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. الاتصال: 002-01001160396 01272227795 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|361 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049769
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