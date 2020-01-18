Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأوتوماتيكية ، تأتي الماكينة مع أنبوب مستطيل و هيكل لحام فولاذي ، نظام تزييت أوتوماتيكي ، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. الاتصال: 002-01001160396 01272227795 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري