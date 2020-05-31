Ring Light الرينج لايت الخطير

(للبيع)
|كمية اضافيه جديدة من الرينج لايت ال ٣٥ سم Ring Light 35cm الرينج لايت المناسب لاي حد بروفيشنال او مبتدي. الرينج لايت اللي مش موجود في السوق وخلص من جماله رينج لايت لتصوير make up او لمصورين YouTube او لو حابب تصور بالموبيل باضاءة قوية لنجوم ال tiktok و كمان هيساعدك كتير لو بتسجل محاضرات #إضاءة ابيض - اصفر - ميكس وريموت للتحكم في الضوء وكمان تقدر تشغله علي ال Usb عندنا ووووووو بس بسعر 400 جنية عرض ساري حتي نفاذ الكمية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ماجد بشاي
|التليفون:
|01006554951
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|العنوان:
|80 salah salem Elgizah Square Al Jizah, Al Jizah, Egypt- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2060026
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