Ring Light الرينج لايت الخطير

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Ring Light الرينج لايت الخطير - في الجيزة مصر

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كمية اضافيه جديدة من الرينج لايت ال ٣٥ سم Ring Light 35cm الرينج لايت المناسب لاي حد بروفيشنال او مبتدي. الرينج لايت اللي مش موجود في السوق وخلص من جماله رينج لايت لتصوير make up او لمصورين YouTube او لو حابب تصور بالموبيل باضاءة قوية لنجوم ال tiktok و كمان هيساعدك كتير لو بتسجل محاضرات #إضاءة ابيض - اصفر - ميكس وريموت للتحكم في الضوء وكمان تقدر تشغله علي ال Usb عندنا ووووووو بس بسعر 400 جنية عرض ساري حتي نفاذ الكمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ماجد بشاي
التليفون: 01006554951

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 80 salah salem Elgizah Square Al Jizah, Al Jizah, Egypt- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/5/2020
رقم الإعلان: 2060026
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ميني ماركت

ميني ماركت

(للإيجار)

محتاج ميني ماركت ويكون كام من 110الي 50متر او 70م وبه اررف مستعمله او جديده تكون بسعر في متاول اليد .
العنوان:

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-1 جنيه

31/5/2020
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31/5/2020
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يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
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31/5/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

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31/5/2020
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(للبيع)

الإدارة : 98ش محى الدين أبوالعز – المهندسين0233372823 * تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المت.
العنوان:

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31/5/2020
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شقة قانون جديد غرفتين وصالة بالمعمورة البلد

(للإيجار)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/5/2020
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صورة الاعلان: شقة قانون جديد غرفتين وصالة بالمعمورة البلد

شقة قانون جديد غرفتين وصالة بالمعمورة البلد

(للإيجار)

شقة لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة بالمعمورة بسعر لاقطة الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط 0101241.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/5/2020
صورة الاعلان: افضل ايجار سيارات تثق بة فى مصر | شركة فور ويلز اختيارك الامثل

افضل ايجار سيارات تثق بة فى مصر | شركة فور ويلز اختيارك الامثل

(للإيجار)

ايجار سيارات فى مصر " فور ويلز " ( قمة الاداء والالتزام ) تمتاز شركة فور ويلز بمصداقية عالي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

31/5/2020
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عسل نحل اورجينال بيور

(للبيع)

يوجد لدينا عسل نحل موالح قطفة اولى من مناحلنا ممتاز جدا , خالى تماما من التغذيه - يقوى العظام ويحمى.
العنوان:

المنوفية - مصر
القسم: 

85 جنيه

30/5/2020
صورة الاعلان: بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

بنطلون كروهات - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
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يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة

(للبيع)

يونيفورم مدارس لغات - مرايل مدرسة 01003358542 اماكن بيع الزى المدرسى بالقاهرة دريلات مدارس سعر يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات توريد يونيفورم فنادق 01118689995 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

توريد للفنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال

يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

يونيفورم رياض اطفال 01200561116 محل بيع يونيفورم حضانه شركة تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/5/2020
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