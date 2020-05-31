Ring Light الرينج لايت الخطير

كمية اضافيه جديدة من الرينج لايت ال ٣٥ سم Ring Light 35cm الرينج لايت المناسب لاي حد بروفيشنال او مبتدي. الرينج لايت اللي مش موجود في السوق وخلص من جماله رينج لايت لتصوير make up او لمصورين YouTube او لو حابب تصور بالموبيل باضاءة قوية لنجوم ال tiktok و كمان هيساعدك كتير لو بتسجل محاضرات #إضاءة ابيض - اصفر - ميكس وريموت للتحكم في الضوء وكمان تقدر تشغله علي ال Usb عندنا ووووووو بس بسعر 400 جنية عرض ساري حتي نفاذ الكمية