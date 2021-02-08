Professional SAP PP Consultant Track

(للبيع)
|📌لو بتشتغل في مجال التنصيع والانتاج او دراستك كانت بالانتاج او درست هندسة وحابب تعمل Shift علي مجال يجمع بين البيزنس والهندسة نظرا للتقدم التكنولوجي في البيزنس وقطاع الاعمال ،،تقدر تنضم لنا وتبقي استشاري / مهندس ساب تخطيط الانتاج 👌 ©️Professional SAP PP Consultant Track (SAP Production Planning) سيستم SAP هو اكبر وافضل ERP System تستخدمه الشركات والمؤسسات على الاطلاق 👍 . - 📌سجل بياناتك وانضم حالا واملأ الاستمارة التالية 👇 :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sap egypt services
|التليفون:
|01022229146
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083201
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
40 جنيه