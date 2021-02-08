(للبيع)
|إذا كنت بتدرس او بتشتغل في مجال ال Supply chain او المشتريات والمخازن او حابب تعملcareer shift لمجال SAP. فموعد كورس Professional SAP MM Consultant المجموعة متبقي فيها 4 اماكن وتكتمل. للحجز او الاستفسار يمكنك تسجيل بياناتك بالاستمارة التالية او كلمنا واتساب او تليفونيا على 00201022229146 - 00201000097109 العنوان: 9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر ،القاهرة. بنتمني لكم كل النجاح والتوفيق وحسن السداد 👍 #SAPMM #S
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sap egypt services
|التليفون:
|01022229146
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|العنوان:
|9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083200
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
40 جنيه