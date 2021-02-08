Professional SAP MM Consultant

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
إذا كنت بتدرس او بتشتغل في مجال ال Supply chain او المشتريات والمخازن او حابب تعملcareer shift لمجال SAP. فموعد كورس Professional SAP MM Consultant المجموعة متبقي فيها 4 اماكن وتكتمل. للحجز او الاستفسار يمكنك تسجيل بياناتك بالاستمارة التالية او كلمنا واتساب او تليفونيا على 00201022229146 - 00201000097109 العنوان: 9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر ،القاهرة. بنتمني لكم كل النجاح والتوفيق وحسن السداد 👍 #SAPMM #S
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sap egypt services
التليفون: 01022229146

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083200
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Professional SAP FI Consultant - في القاهرة مصر

Professional SAP FI Consultant

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو خريج محاسبة او بتشتغل في الحسابات فحضرتك في منافسة كبيرة في سوق العمل بالتالي محتاج تتميز بقدرات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: Professional SAP PP Consultant Track - في القاهرة مصر

Professional SAP PP Consultant Track

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📌لو بتشتغل في مجال التنصيع والانتاج او دراستك كانت بالانتاج او درست هندسة وحابب تعمل Shift ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: Professional SAP B1 Consultant Online - في القاهرة مصر

Professional SAP B1 Consultant Online

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتبتدي الحكاية لما البيزنس بتاعك يكبر والتحديات كتير فأخيرا تقرر يبقي عندك سيستم علشان يسهل عليك شوي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: Professional SAP ABAP Consultant - في القاهرة مصر

Professional SAP ABAP Consultant

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو بتحب البرمجة او دراستك بالحاسبات والمعلومات او شغال مبرمج وعاوز تتميز اكتر وتشتغل في اكبر الشركات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: Professional SAP HCM Consultant - في القاهرة مصر

Professional SAP HCM Consultant

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حابب تدرس من اي مكان في العالم وفي نفس الوقت خايف الاونلاين يكون كورس ضعيف؟! لو نفسك تبقي Professi.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: قاعات تدريب وكورسات للايجار مجهزة بمدينة نصر - في القاهرة مصر

قاعات تدريب وكورسات للايجار مجهزة بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

50٪ خصومات على حجز قاعات مجهزة بشاشات العرض والترابيزات للمذاكرة ومناقشة المشاريع او الكورسات .
العنوان:

القاهرة - مصر

40 جنيه

4/12/2020
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager