إذا كنت بتدرس او بتشتغل في مجال ال Supply chain او المشتريات والمخازن او حابب تعملcareer shift لمجال SAP. فموعد كورس Professional SAP MM Consultant المجموعة متبقي فيها 4 اماكن وتكتمل. للحجز او الاستفسار يمكنك تسجيل بياناتك بالاستمارة التالية او كلمنا واتساب او تليفونيا على 00201022229146 - 00201000097109 العنوان: 9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر ،القاهرة. بنتمني لكم كل النجاح والتوفيق وحسن السداد 👍 #SAPMM #S