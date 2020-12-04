حابب تدرس من اي مكان في العالم وفي نفس الوقت خايف الاونلاين يكون كورس ضعيف؟! لو نفسك تبقي Professional SAP HCM Consultant بسيطة . عندنا بتدرس الكورس بث مباشر كأنك في Class room بتقدر تسأل وتستفسر وتسمع الشرح وتتفاعل مع المحاضرة في نفس اللحظة مش بس كدة كمان المحاضر الاستشاري بيتابع معاك محاضرة بمحاضرة كاشراف علي تدريبك علشان نضمن انك بنهاية الكورس تكون مؤهل كأستشاري ساب. بتستلم ماتيريال كاملة وبنوفرلك SAP Live access server علشان تطبق عليه عملي ناقصك ايه كمان 😉 الشهادة بتستلمها شحن في حالة