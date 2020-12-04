(للبيع)
|حابب تدرس من اي مكان في العالم وفي نفس الوقت خايف الاونلاين يكون كورس ضعيف؟! لو نفسك تبقي Professional SAP HCM Consultant بسيطة . عندنا بتدرس الكورس بث مباشر كأنك في Class room بتقدر تسأل وتستفسر وتسمع الشرح وتتفاعل مع المحاضرة في نفس اللحظة مش بس كدة كمان المحاضر الاستشاري بيتابع معاك محاضرة بمحاضرة كاشراف علي تدريبك علشان نضمن انك بنهاية الكورس تكون مؤهل كأستشاري ساب. بتستلم ماتيريال كاملة وبنوفرلك SAP Live access server علشان تطبق عليه عملي ناقصك ايه كمان 😉 الشهادة بتستلمها شحن في حالة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sap egypt services
|التليفون:
|01022229146
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|العنوان:
|9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077819
40 جنيه
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