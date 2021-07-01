Professional SAP FI consultant

(فرص)
|احضر كورس استشاري ساب مالية وحسابات محترف SAP FI S4HANA Consultant أونلاين او في المقر مع افضل شركة خدمات ساب في الشرق الأوسط في SAP Egypt services للتواصل تليفونيا، واتساب او تليجرام على 00201000097109 00201022229146 www.ses-egypt.com www.facebook.com/sapegyptservices Info@ses-egypt.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SAP Egypt Services
|التليفون:
|01022229146
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|العنوان:
|9ش احمد السمان بجوار السراج مول مكرم عبيد مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100594
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1 جنيه
2 جنيه
2 جنيه