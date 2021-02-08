Professional SAP FI Consultant

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Professional SAP FI Consultant - في القاهرة مصر

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لو خريج محاسبة او بتشتغل في الحسابات فحضرتك في منافسة كبيرة في سوق العمل بالتالي محتاج تتميز بقدرات تأهلك وتميزك عن غيرك ،علشان تلاقي شغل وعلشان الشغل يبقي براتب كبير في ظل إنخفاض رواتب المحاسبين نتيجة زيادة العرض الكبيرة بالمقارنة بالطلب للتوظيف في سوق العمل. ادرس SAP وتخصص في المالية والحسابات وعلي احدث اصدار واتخرج استشاري ساب مالية وحسابات. SAP هو اقوي نظام لإدارة الشركات والمؤسسات تستخدمه معظم الشركات والمؤسسات الكبري والحكومات في مختلف المجالات البترول والمقاولات والأغذية والمشروبات والمست
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sap egypt services
التليفون: 01022229146

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083198
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