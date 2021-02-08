Professional SAP FI Consultant

(للبيع)
|لو خريج محاسبة او بتشتغل في الحسابات فحضرتك في منافسة كبيرة في سوق العمل بالتالي محتاج تتميز بقدرات تأهلك وتميزك عن غيرك ،علشان تلاقي شغل وعلشان الشغل يبقي براتب كبير في ظل إنخفاض رواتب المحاسبين نتيجة زيادة العرض الكبيرة بالمقارنة بالطلب للتوظيف في سوق العمل. ادرس SAP وتخصص في المالية والحسابات وعلي احدث اصدار واتخرج استشاري ساب مالية وحسابات. SAP هو اقوي نظام لإدارة الشركات والمؤسسات تستخدمه معظم الشركات والمؤسسات الكبري والحكومات في مختلف المجالات البترول والمقاولات والأغذية والمشروبات والمست
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sap egypt services
|التليفون:
|01022229146
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|العنوان:
|9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083198
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
40 جنيه