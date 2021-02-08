Professional SAP FI Consultant

لو خريج محاسبة او بتشتغل في الحسابات فحضرتك في منافسة كبيرة في سوق العمل بالتالي محتاج تتميز بقدرات تأهلك وتميزك عن غيرك ،علشان تلاقي شغل وعلشان الشغل يبقي براتب كبير في ظل إنخفاض رواتب المحاسبين نتيجة زيادة العرض الكبيرة بالمقارنة بالطلب للتوظيف في سوق العمل. ادرس SAP وتخصص في المالية والحسابات وعلي احدث اصدار واتخرج استشاري ساب مالية وحسابات. SAP هو اقوي نظام لإدارة الشركات والمؤسسات تستخدمه معظم الشركات والمؤسسات الكبري والحكومات في مختلف المجالات البترول والمقاولات والأغذية والمشروبات والمست