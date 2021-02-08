Professional SAP B1 Consultant Online

بتبتدي الحكاية لما البيزنس بتاعك يكبر والتحديات كتير فأخيرا تقرر يبقي عندك سيستم علشان يسهل عليك شوية إدارة شركتك، ولكن لأن قناعتك مش كبيرة بتقرر تشتري اي سيستم لوكال رخيص وخلاص على اعتبار ان كلهم واحد وبيأدوا نفس الغرض بعد ما بتشتري بتلاقي نفسك بتدفع فلوس كل شوية علشان فيه مشاكل بتواجهك على السيستم وكل ما تحل مشكلة تظهر مشكلة في حتة تانية ، طيب تحتاج تطلع تقرير تلاقي تضارب في الارقام وشوية بشوية بتلاقي نفسك دفعت مبلغ كبير في فترة قصيرة مكنتش متوقع انك هتدفعهم لكن لان البيزنس متعطل فبتضطر تدفع!