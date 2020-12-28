Professional SAP ABAP Consultant

لو بتحب البرمجة او دراستك بالحاسبات والمعلومات او شغال مبرمج وعاوز تتميز اكتر وتشتغل في اكبر الشركات في العالم يبقي احجز مكانك في Professional SAP ABAP Developer Course™️ 👌 (SAP Advanced Business Applications Programming) ودي لغة البرمجة الخاصة بالSAP وهو اقوي ERP System في العالم! نظام تستخدمه الهيئات الحكومية كسكك حديد مصر والبريد المصري في مصر والهيئة الملكية وعدة وزارات بالسعودية والحكومة القطرية ووزارات عدة بالكويت كوزارة الاوقاف وغيرها من القطاع العام بمصر والخليج بالاضافة لشركات البترول