Professional SAP ABAP Consultant

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تفاصيل الإعلان
لو بتحب البرمجة او دراستك بالحاسبات والمعلومات او شغال مبرمج وعاوز تتميز اكتر وتشتغل في اكبر الشركات في العالم يبقي احجز مكانك في Professional SAP ABAP Developer Course™️ 👌 (SAP Advanced Business Applications Programming) ودي لغة البرمجة الخاصة بالSAP وهو اقوي ERP System في العالم! نظام تستخدمه الهيئات الحكومية كسكك حديد مصر والبريد المصري في مصر والهيئة الملكية وعدة وزارات بالسعودية والحكومة القطرية ووزارات عدة بالكويت كوزارة الاوقاف وغيرها من القطاع العام بمصر والخليج بالاضافة لشركات البترول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sap egypt services
التليفون: 01022229146

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080514
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