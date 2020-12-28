Professional SAP ABAP Consultant

(للبيع)
|لو بتحب البرمجة او دراستك بالحاسبات والمعلومات او شغال مبرمج وعاوز تتميز اكتر وتشتغل في اكبر الشركات في العالم يبقي احجز مكانك في Professional SAP ABAP Developer Course™️ 👌 (SAP Advanced Business Applications Programming) ودي لغة البرمجة الخاصة بالSAP وهو اقوي ERP System في العالم! نظام تستخدمه الهيئات الحكومية كسكك حديد مصر والبريد المصري في مصر والهيئة الملكية وعدة وزارات بالسعودية والحكومة القطرية ووزارات عدة بالكويت كوزارة الاوقاف وغيرها من القطاع العام بمصر والخليج بالاضافة لشركات البترول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sap egypt services
|التليفون:
|01022229146
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|العنوان:
|9 شارع احمد السمان ،بجوار السراج مول ،مكرم عبيد ،مدينة نصر.- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080514
1 جنيه
40 جنيه