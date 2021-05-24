Polyethyleneمجمعات ألعاب

(للبيع)
|إكتشف الجودة ،،، مجمعات ألعاب .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال. مصنعة بمواد Polyethylene صديقة للبيئة ومقاومة للعوامل الجوية .وبضمان 5 سنوات مقاومه للعوامل الجوية بجوده عاليه . دهان معالج ضد الصدأ والتأكل . متوفرة بمساحات مختلفه تناسب جميع الأماكن لا تحتاج إلى قواعد خرسانية للتثبيت . لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095097
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