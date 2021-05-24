Polyethyleneمجمعات ألعاب

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
إكتشف الجودة ،،، مجمعات ألعاب .مستوردة لمناطق ألعاب الأطفال. مصنعة بمواد Polyethylene صديقة للبيئة ومقاومة للعوامل الجوية .وبضمان 5 سنوات مقاومه للعوامل الجوية بجوده عاليه . دهان معالج ضد الصدأ والتأكل . متوفرة بمساحات مختلفه تناسب جميع الأماكن لا تحتاج إلى قواعد خرسانية للتثبيت . لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095097
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صورة الاعلان: ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال - في الجيزة مصر

ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
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