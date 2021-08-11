Parking Road Blocker تقوم شركهSecurity Innovation بتزويد عملائها بأفضل المنتجات الأمنية لذلك نقدم لكم أحد شركائنا في النجاح . Tescon AG شركه الألمانية من الشركات الرائدة في هذا المجال. Tescon AG حواجز الطرق التي توفرها لإيقاف السيارات ومنع الدخول غير المصرح به إلى المنشأة المراد حمايتها للأسعار والمعاينة 01118455507 01016607336