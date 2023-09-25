Panel Tank in UEA

(For Sale)

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Ad Photo: Panel Tank in UEA - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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خزانات المياه المقطعية المضغوطة على الساخن :PANEL TANK القولبة عند درجة حرارة 150 درجة مئوية باستخدام راتنج الإيزوفثاليك القولبة تحت ضغط عالي 45 كجم قوة/سم2 خصائص مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية، والتي لا تسمح بنمو الطحالب أو أي كائنات دقيقة قوية، ذات أداء ممتاز وبنية مستقرة شكل موحد مع تشطيب جيد للألواح لمسة نهائية كثيفة وناعمة تسمح بالتنظيف الفعال ومقاومة نمو البكتيريا مناسب لدرجات حرارة الماء حتى 50 درجة مئوية تصميم هندسي خاص للوحة السفلية لتحمل ضغط الماء ومنع تسرب الماء وتسهيل تصريف
Contact The Advertiser:
Contact Name: Stars poly storage tanks factory L.L.C
Telephone: 0542818514

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Location: أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي- دبى
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246391
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Ad Photo: water tanks fiber glass and plastic - in Abu Dhabi United Arab Emirates

water tanks fiber glass and plastic

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

Stars Poly Storage Tanks Factory We produce the all Kinds of tanks : Water tanks & Gas tanks & Che.

750 Dirham

25/9/2023
Ad Photo: PLASTIC PRODUCTS - in Abu Dhabi United Arab Emirates

PLASTIC PRODUCTS

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

We produce the all Kinds of tanks : Water tanks & Gas tanks & Chemicals tanks & oil tanks & Septic .

750 Dirham

5/9/2023
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