Panel Tank in UEA

خزانات المياه المقطعية المضغوطة على الساخن :PANEL TANK القولبة عند درجة حرارة 150 درجة مئوية باستخدام راتنج الإيزوفثاليك القولبة تحت ضغط عالي 45 كجم قوة/سم2 خصائص مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية، والتي لا تسمح بنمو الطحالب أو أي كائنات دقيقة قوية، ذات أداء ممتاز وبنية مستقرة شكل موحد مع تشطيب جيد للألواح لمسة نهائية كثيفة وناعمة تسمح بالتنظيف الفعال ومقاومة نمو البكتيريا مناسب لدرجات حرارة الماء حتى 50 درجة مئوية تصميم هندسي خاص للوحة السفلية لتحمل ضغط الماء ومنع تسرب الماء وتسهيل تصريف