PYRAMIDS BUSINESS TOWER – برج بيراميدز بيزنس تاور

PYRAMIDS BUSINESS TOWER البرج هيكون ارضي + ٢٠ دور (تجاري/ اداري / فندقي) مساحة أرض المشروع 25 الف متر موقع مشروع بيراميدز بيزنس تاور فى العاصمة الادارية البرج مكانه في منطقه ال down town لوكيشن مميز جدا panoramic view علي ميدان رئيسي يطل علي محور بن زايد الشمالي و النهر الأخضر و فندق الماسة