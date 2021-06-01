PYRAMIDS BUSINESS TOWER – برج بيراميدز بيزنس تاور

(للبيع)
|PYRAMIDS BUSINESS TOWER البرج هيكون ارضي + ٢٠ دور (تجاري/ اداري / فندقي) مساحة أرض المشروع 25 الف متر موقع مشروع بيراميدز بيزنس تاور فى العاصمة الادارية البرج مكانه في منطقه ال down town لوكيشن مميز جدا panoramic view علي ميدان رئيسي يطل علي محور بن زايد الشمالي و النهر الأخضر و فندق الماسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095782
11,762 جنيه
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875,000 جنيه