Oxyo جهاز قياس الاكسجين في الدم

(للبيع)
|شاشة OLED ملونة ، 6 أوضاع عرض مختلفة سطوع 4 مستويات. نبض الرسم البياني و 2 نوع عرض موجة Spo2 سهل الاستخدام ودقة عالية وتكرار صغير الحجم ويسهل حمله عرض إنذار الجهد المنخفض إيقاف التشغيل التلقائي بعد 4 ثوانٍ بدون إشارة وزن خفيف(مع البطاريات)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Meditech Group
|التليفون:
|01093675454
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|العنوان:
|140 Zhuzhou Rd, Qingdao , Shandong Province, P. R. China 266035- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057163
10 جنيه
20 جنيه
10 جنيه
400 جنيه