(للبيع)
|Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software V7.3 SE incl. Update 1 With license
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|AA
|التليفون:
|0541528910
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|العنوان:
|Riyadh - Saudi Arabia- Riyadh
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110376
(للبيع)- في الرياض السعودية
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