Ora بتقدملك ارقي كمبوند في التجمع الخامس دقايق من الجامعة الامريكية

(للبيع)
|امتلك وحدتك في اكتر مكان حيوي في التجمع الخامس دقايق من الجامعة الامريكية وبوينت 90 والدون تاون و مع شركة ora اللي معروفة بقوة وسرعة الانشاء يعني امتلك وانت مطمن في كمبوند علي مساحة 400 فدان اكتر من نصف الكمبوند مساحات خضرا ولاند سكيب ونادي رياضي علي مساحة 50 فدان يعني تقدر تمارس رياضك وتبدا يومك بنشاط دقايق من بيتك كل دا بمقدم 100 الف فقط لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055899
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