(للبيع)
|الحواجز الأمنية العالية ، تم تصميم حاجز الأمان العالي ONE30EVO للتحكم في الوصول إلى المواقع الحساسة وحماية نقاط الوصول الاستراتيجية من الهجمات الإرهابية. حاجز الأمان الواحد ONE30EVO يمكنه تحمل تأثير الشاحنة التي تسير بسرعة 48 كم / ساعة. 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102355
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه