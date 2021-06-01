OIA Towers New Capital أويا تاورز العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت شركة إيدج هولدينج عن مشروعها الجديد أبراج أويا بالعاصمة الجديدة في أعلي منطقة بالداون تاون احجز وحدتك الان 01119811423 أعلي أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة وحدات إدارية و تجارية وطبية وفندقية موقع مشروع اويا تاورز العاصمة الإدارية: بجوار فندق الماسة الشهير. تمتع بإطلالة قوية على النهر الأخضر.