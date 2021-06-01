(للبيع)
|OIA Towers New Capital أويا تاورز العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت شركة إيدج هولدينج عن مشروعها الجديد أبراج أويا بالعاصمة الجديدة في أعلي منطقة بالداون تاون احجز وحدتك الان 01119811423 أعلي أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة وحدات إدارية و تجارية وطبية وفندقية موقع مشروع اويا تاورز العاصمة الإدارية: بجوار فندق الماسة الشهير. تمتع بإطلالة قوية على النهر الأخضر.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|OIA Towers New Capital
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|OIA Towers New Capital- OIA Towers New Capital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095814
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11,762 جنيه
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