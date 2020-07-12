(للإيجار)
|New villa for rent in Al-Fayha, Sharjah Ground floor: - Majlis + dining room + hall + 2 big bathrooms maids room +bathroom + big kitchen advantage of electricity First floor: - 4 large bedrooms + spacious hall + 3 big bathrooms Required 75,000 dirhams negotiable
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|New villa very spacious for rent in Al-Fayha, Sharjah- al fayha
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062766
(للإيجار)- في الشارقة الإمارات
100,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
2,500,000 درهم
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,200,000 درهم
2,500,000 درهم
2,500,000 درهم
1,300,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,650,000 درهم
1,500,000 درهم
2 درهم
2 درهم
2 درهم