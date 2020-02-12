Medical Uniform

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Medical Uniform شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية نقوم بتوريد مستلزمات طبية ديسبوسبل (استخدام مرة واحدة ) داخل حجرة العمليات وخارجها والعناية المركزة والأماكن المعقمة ويتم تنفيذ الموديلات والتفصيل حسب رغبة العميل ومتخصصون فى تصنيع اليونيفورم الطبي الخاص بالمستشفيات شركة السلام للملابس الطبية الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين تليفون / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

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العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052522
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زى المطاعم - في الجيزة مصر

زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى المطاعم 01022216888 – 01119959296 مستلزمات لبس المطاعم يونيفورم جرسونات ملابس الاستقبال والخدمة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم - في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم - زى المطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542–01200561116 زى الشيف احدث يونيفورم شيف restaurant uniform تليف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 Hotel Uniforms شركات يونيفورم فنادق تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمال شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 زى حراس الامن Security Uniforms تليفون : 0100335854.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
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