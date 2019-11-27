Masegypt Decor

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

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هناك فرق شاسع ما بين الديكور والتشطيب اذا كنت ممن يرغب في التشطيب فقط فانت تحتاج مقاول اما اذا كنت تحتاج للاهتمام بادق التفاصيل واختيار كل قطعة بعناية فائقة فانت بحاجة الي مهندس ديكور تثق بذوقه وتشاهد اعماله علي الطبيعة لتطمئن معه علي منزلك اختار ما بين نظام المقايسه ونظام الباقات في ماس ايجيبت بنهتم بأدق التفاصيل ماس ايجيبت اسم له تاريخ .للاتصال 01229000568 01000771008 / للاشتراك فى جروب الواتس اب ليصللك الخصومات واخبار الشركه وكل ماهو جديد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197167

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5ش احمد فهيم الحي السابع متفرع من ش الطيران- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046528
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