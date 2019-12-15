Masegypt Decor

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

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مع ماس ايجيبت وبس خصم 50% علي التصميم (وخصم 25% علي الاثاث كمان ) وكمان المعاينه مجانا الحق وسجل معانا واستفيد بعروض ماس ايجيبت فى شهر المفاجات سجل الان لطلب المعاينه والاستمتاع بالعرض الخاص بعد الاتصال او اترك رقمك وسنقوم بالاتصال بحضرتك فورا شير العرض وخلي غيرك يستفيد .للاتصال 01229000568 01000771008 01002450582 / للاشتراك فى جروب الواتس اب ليصللك الخصومات واخبار الشركه وكل ماهو جديد الديك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197167

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5ش احمد فهيم الحي السابع متفرع من ش الطيران- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045675
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صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يعني ايه #ماس ايجيبت يعني لو بتدور علي مهندس ديكور محترف . .ولو عاوز تشطب شقتك .وتجدد ديكوراتك .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للاستثمار)

- في القاهرة مصر

شركة ماس ايجيبت للتشطيبات والديكور تمتاز بكونها شركة تشطيب و ديكور معا . نقوم بإستيعاب كافة رغبات .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مكاتب الاستشارات الهندسيه وشركات المقاولات في السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مكاتب الاستشارات الهندسيه وشركات المقاولات في السعوديه

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مكاتب الاستشارات الهندسيه وشركات المقاولات في السعوديه 1- مهندسين مدني(تصميم وتنفي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/9/2019
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