(للبيع)
|اقوى عروض white friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر 💥جميع المساحات اقل من 100 متر ب 5000 ج التصميم بالكامل 💥جميع المساحات من 100متر حتي 200 متر 8000 التصميم بالكامل الحق الفرصه واستفيد بالعرض ولسه عروض ماس ايجيبت في white fridy مكمله طول شهر نوفمبر ماس ايجيبت اختيارك الوحيد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072683
1 جنيه
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