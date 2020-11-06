Mas Egypt

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تفاصيل الإعلان
اقوى عروض black friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر 💥جميع المساحات اقل من 100 متر ب 5000 ج التصميم بالكامل 💥جميع المساحات من 100متر حتي 200 متر 8000 التصميم بالكامل الحق الفرصه واستفيد بالعرض ولسه عروض ماس ايجيبت للبلاك فرايدى مكمله طول شهر نوفمبر ماس ايجيبت اختيارك الوحيد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسماء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071475
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22/10/2020
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احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق الراقية،بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد ل.
العنوان:

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22/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات حديثه - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات حديثه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق الراقية، بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احنا شركه تشطيبات وديكور داخلي وخارجي من اكتر من 20 سنه 🏅🎖 تواصل الان واعثر على عروض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/10/2020
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