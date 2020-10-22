#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% على الباقات *تصميم 3D & 2D مجاناً في حاله التنفيذ * معاينه مجانا *ضمان علي الاعمال ⭐️نقوم بجميع اعمال الفرش ⭐️ ماس ايجيبت اختيارك الوحيد👌