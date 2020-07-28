بتفكر كتير في الوقت والجودة والتصميم، بس كلمنا هنخلصها بخطوتين: 1-سنعرف ذوقك وشخصية المكان الذي تحتاجه. 2-ستحصل على باقة رسومات كاملة تحتوي على لقطات ثلاثية الابعاد لكل مساحة وخطط تنفيذ لمساعدة العمالة على التنفيذ.