(للبيع)
|بتفكر كتير في الوقت والجودة والتصميم، بس كلمنا هنخلصها بخطوتين: 1-سنعرف ذوقك وشخصية المكان الذي تحتاجه. 2-ستحصل على باقة رسومات كاملة تحتوي على لقطات ثلاثية الابعاد لكل مساحة وخطط تنفيذ لمساعدة العمالة على التنفيذ.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064075
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه