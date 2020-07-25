Mas Egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

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احدث التصميمات التي تناسب كل الاذواق والمساحات والميزانيات .وكمان أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق والفيلات والمكاتب الإدارية والعيادات الحق وسجل معانا واستفيد بعروض ماس ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دعاء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063835
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تفكر كثيرا في الوقت والجودة والتصميم، فقط اتصل بنا، سوف ننهي الامر بخطوتين فقط: 1-سنعرف ذوقك، وشخصية.
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25/7/2020
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Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

البساطه هي افضل الطرق للوصول الي اعلي رتب الجمال ماس ايجيبت تقدم مساحات مصممه باناقه.
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1 جنيه

23/7/2020
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Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#stay_home Call now and get the best offers for Mas Egypt discount on all packages Free design and p.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احنا شركه تشطيبات وديكور داخلي وخارجي من اكتر من 20 سنه 🏅🎖 تواصل الان وتجد عروض ماس.
العنوان:

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1 جنيه

19/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خبره التصميم الداخلي علي بعد خطوه واحدة ماس ايجيبت خبره اكثر من 20 سنه.
العنوان:

القاهرة - مصر

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16/7/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض التشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات 20% تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ كامي.
العنوان:

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1 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض حصريه من ماس ايجيبت العرض الاول💥 خصم 15% علي جميع باقات التشطيب العرض الثاني 💥ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض حصريه من ماس ايجيبت العرض الاول خصم 15% علي جميع باقات التشطيب العرض الثاني تصميم ومعاينه مجانا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انضم الى مجتمع النخبة وتصميم منزلك الجديد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Mas Egypt Carries out all finishing works , decoration 🎗, gypsum board, all aluminum works,.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احدث تصميماتنا في السعوديه 💥 ( مجلس رجال ) - اللمسة العصرية فى المزج بين المودرن و النيو كلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من اقوى تصميماتنا بالشيخ زايد ماس ايجيبت تقدم مساحات مصممه باناقه من خلال اقوي المهندسين و مصممي الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات 20% تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفض.
العنوان:

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1 جنيه

7/7/2020
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