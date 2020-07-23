(للبيع)
|تفكر كثيرا في الوقت والجودة والتصميم، فقط اتصل بنا، سوف ننهي الامر بخطوتين فقط: 1-سنعرف ذوقك، وشخصية المكان الذي تحتاجه. 2-هتحصل على باقة رسومات كاملة تحتوي على لقطات 3 D لكل مساحة وخطط تنفيذ لمساعدة العمالة على التنفيذ.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063764
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1,500 جنيه