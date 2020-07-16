(للبيع)
|احنا شركه تشطيبات وديكور داخلي وخارجي من اكتر من 20 سنه 🏅🎖 تواصل الان وتجد عروض ماس مصر الجديدة 🎁🎉 تصميم ومعاينة مجانية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063279
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1,500 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه