Mas Egypt

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تفاصيل الإعلان
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اقوي عروض التشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات 20% تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ كاميرات مراقبه وساوند سيستم هديه أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق والفيلات والمكاتب الإدارية والعيادات اتصل الان واعرف اقوي عروض ماس ايجيبت للتشطيبات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دعاء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063027
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السعر
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صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض حصريه من ماس ايجيبت العرض الاول💥 خصم 15% علي جميع باقات التشطيب العرض الثاني 💥ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض حصريه من ماس ايجيبت العرض الاول خصم 15% علي جميع باقات التشطيب العرض الثاني تصميم ومعاينه مجانا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انضم الى مجتمع النخبة وتصميم منزلك الجديد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Mas Egypt Carries out all finishing works , decoration 🎗, gypsum board, all aluminum works,.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احدث تصميماتنا في السعوديه 💥 ( مجلس رجال ) - اللمسة العصرية فى المزج بين المودرن و النيو كلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من اقوى تصميماتنا بالشيخ زايد ماس ايجيبت تقدم مساحات مصممه باناقه من خلال اقوي المهندسين و مصممي الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات 20% تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: كومباكت أبواب حمامات - في القاهرة مصر

كومباكت أبواب حمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أكت بتوفرلك أبواب الحمامات المصنوعة من مادة الكومباكت المضاد للمياه والاحماض والبكتيريا وضد الكسر وم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

At mas Egypt Designs, we deliver elegantly designed and original spaces, through our creative inter.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة💥 - اللمسة العصرية فى المزج بين المودرن و النيو كلاسيك فى.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - اللمسة العصرية فى المزج بين المودرن و النيو كلاسيك فى ديكور بي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

You think a lot about time, quality and design, Just call us, We will Finish it just in two steps: 1.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض التشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: روعة التشطيبات واناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم - في القاهرة مصر

روعة التشطيبات واناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من غير تعب ومجهود لو بتدور على شركة ديكور راقية وتكون متخصصة بتقدملك تشطيبات مميزة تناسب ذوقك الخاص .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/6/2020
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