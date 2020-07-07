(للبيع)
|من اقوى تصميماتنا بالشيخ زايد ماس ايجيبت تقدم مساحات مصممه باناقه من خلال اقوي المهندسين و مصممي الديكور الداخلي خدماتنا 👇 ✅تصميم داخلي ✅تنفيذ وانهاء واشراف ✅تنفيذ وانهاء الوحده بالكامل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062403
1 جنيه
1,500 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه