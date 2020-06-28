Mas Egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

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اقوي عروض التشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق والفيلات والمكاتب الإدارية والعيادات اتصل الان واعرف اقوي عروض ماس ايجيبت للتشطيبات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دعاء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061827
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صورة الاعلان: روعة التشطيبات واناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم - في القاهرة مصر

روعة التشطيبات واناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من غير تعب ومجهود لو بتدور على شركة ديكور راقية وتكون متخصصة بتقدملك تشطيبات مميزة تناسب ذوقك الخاص .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: هوم ديكوريشن - في القاهرة مصر

هوم ديكوريشن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعمال شركه هوم ديكوريشن 💜💜🥰 من ماده الكوريان الكوري 💪💪ԍ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

28/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تفكر كثيرا في الوقت والجودة والتصميم، فقط اتصل بنا، سوف ننهي الامر بخطوتين فقط: 1-هنعرف ذوقك وشخصية .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#خليك في البيت واحنا نشطبلك وحدتك ** تابع معدل الإنجاز لوحدتك عن بعد عن طريق تقرير يومي مفصل مع صور .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع ماس ايجيبت وبس 👩‍🎓 خصم 50% علي التصميم ☑️☑️ (وخصم 25% ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت شركه تشطيبات وديكورات داخليه و خارجيه من اكتر من٢٠ سنه 🏅🎖 ات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

less is more جمله قالها المعماري الكبير mies vab der rohe البساطه هي افضل الطرق للوصول الي اعلي رتب .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Mas Egypt ينفذ جميع اعمال التشطيبات، الديكور 🎗، جبس بورد، جميع اعمال الالمنيوم، سخانات الطاق.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بعض الافكار المذهلة لتصميم الحمام. 💥 💥 💥 الان يمكنك الحصول على تصميمك المصمم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: احدث الموديلات والعروض للتشطيبات تحت إشراف مهندسين متخصصين +المفروشات مجانا - في القاهرة مصر

احدث الموديلات والعروض للتشطيبات تحت إشراف مهندسين متخصصين +المفروشات مجانا

(فرص)

- في القاهرة مصر

جميعنا نرغب في الحصول علي احدث تصميمات شقق وفلل، حينما نبدأ في التفكير لتجديد المنزل او ان كنت مقبل .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#خليك في البيت واحنا نشطبلك وحدتك Mas Egypt will take care of your home . ❤ ** تقدر تتابع كل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

luxury design is attention to details, originality, exclusivity and above all quality التصميم الممي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

At mas Egypt Designs, we deliver elegantly designed and original spaces, through our creative inter.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شطب_واطمن شطب شقتك مع اقوي باقات ماس ايجيبت الباقه الماسيه 2500 بدلا من 3000 جنيه واستفيد بكاميره م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع ماس ايجيبت وبس 👩‍🎓 خصم 50% علي التصميم (وخصم 25% علي الاثاث كمان ) وكمان المعاينه.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/6/2020
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