(للبيع)
|#خليك في البيت واحنا نشطبلك وحدتك ** تابع معدل الإنجاز لوحدتك عن بعد عن طريق تقرير يومي مفصل مع صور توضيحية لكل بند من خلال الواتس اب مشروعك عليك و تشطيبه علينا💥 تحت اشراف مجموعه من المهندسين المتخصصين في مجال الديكور هتستلم علي المفتاح بتصميمات عصريه مناسبه لمجالك هتشوف شكل المكان قبل التنفيذ في تصميم 3D وهتعرف التكلفه بالتفصيل ⭐️اتصل الان واعرف المزيد عن عروض ماس ابجيبت الحصريه⭐️ ماس ايجيبت اختيارك الوحيد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061623
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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