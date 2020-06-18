(للبيع)
|#خليك في البيت واحنا نشطبلك وحدتك Mas Egypt will take care of your home . ❤ ** تقدر تتابع كل تفاصيل الشغل الخاص بوحدتك عن طريق تقرير مفصل مع الصور لكل بند من خلال الواتس اب وكانك موجود بالظبط **تضامنا مع الوضع الراهن،ماس ايجيبت بتشارك وبتقدم دورها الايجابي بتقديم اقوى عروض للتشطيبات في مصر ✌ 💥تصميم المطبخ ثرى دي مجانا وكمان تليفزيون للمطبخ مجانا ✅ ماس ايجيبت اختيارك الوحيد 🎖 ☎️
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061067
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
700 جنيه
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120 جنيه