Mas Egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

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luxury design is attention to details, originality, exclusivity and above all quality التصميم المميز يكمن في الاهتمام بالتفاصيل والأصالة والتفرد وقبل كل شيء الجودة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دعاء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/6/2020
رقم الإعلان: 2061005
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