(للبيع)
|luxury design is attention to details, originality, exclusivity and above all quality التصميم المميز يكمن في الاهتمام بالتفاصيل والأصالة والتفرد وقبل كل شيء الجودة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061005
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
700 جنيه
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120 جنيه