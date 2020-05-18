Mas Egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

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#خليك_في_البيت واحنا نشطبلك وحدتك #شطب_وعقم 💫 اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق والفيلات والمكاتب الإدارية والعيادات اتصل الان واعرف اقوي عروض ماس ايجيبت للتشطيبات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دعاء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060696
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