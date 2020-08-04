(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم - الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064969
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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