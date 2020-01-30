MH-250WG شفاط حائط 25 سم 10 بوصة 6 ريش

(للبيع)
|شفاط حائط بالشبكة 25 سم 10 بوصة 6 ريش اتجاهين شفط وطرد مور ضمان عامين اللون: ابيض الشبكة: يوجد القدرة بالواط: 38 الوصف العام: الشفاط يعمل فى اتجاهين شفط وطرد تصميم انيق لحفاظ على الاماكن نقيه الهو جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|330 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051046
1,150 جنيه
440 جنيه
210 جنيه
199 جنيه