MH-250WG شفاط حائط 25 سم 10 بوصة 6 ريش

شفاط حائط بالشبكة 25 سم 10 بوصة 6 ريش اتجاهين شفط وطرد مور ضمان عامين اللون: ابيض الشبكة: يوجد القدرة بالواط: 38 الوصف العام: الشفاط يعمل فى اتجاهين شفط وطرد تصميم انيق لحفاظ على الاماكن نقيه الهو جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب