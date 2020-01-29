MDF-1000 قلاية كهربائية ماركة مور بالفلتر ومصفاة 1 لتر ضمان عام

قلاية كهربائية بالفلتر ومصفاة 1 لتر 1000 واط ماركة مور ضمان عام اللون: ابيض السعة اللترية: 1 الفلتر: يوجد الترموستات: يوجد مصفاة: يوجد القدرة بالواط: 1000 الضمان: عام كامل الوصف العام: حلة قابلة للفك لسهولة التنظيف - خامات عالية الجودة - تصميم جديد ومختلف يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب