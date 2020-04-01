MD9000s شاشة مراقبة المريض

(للبيع)
|شاشة LCD ملونة مقاس 12.1 بوصة TFT ، تصميم بدون مروحة ، هادئ ، موفر للطاقة ونظيف ، مما يقلل من إمكانية انتقال العدوى. مراقبة شاملة للبالغين والأطفال وحديثي الولادة. الرسم البياني للأوكسجين ، الرسم البياني الاتجاه ، واجهة شخصية كبيرة وسرير عرض ، مريحة للمراقبة. قم بإنهاء جميع العمليات باستخدام المفاتيح والمقابض. الحد الأقصى لعرض 8 قنوات متزامنة. عرض الموجي ECG 7-الرصاص على شاشة واحدة ، عرض الموجي ECG تتالي اعتماد تقنية SpO2 الرقمية ، والتدخل في الإضاءة المضادة للحركة والمضادة للضوء ، ويمكن إجراء ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Meditech Group
|التليفون:
|01093675454
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|العنوان:
|116ش عثمان بن عفان من ميدان ترينف عمارة بنك عوده رقم 513- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057164
10 جنيه
15 جنيه
10 جنيه
400 جنيه