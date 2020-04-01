MD9000s شاشة مراقبة المريض

شاشة LCD ملونة مقاس 12.1 بوصة TFT ، تصميم بدون مروحة ، هادئ ، موفر للطاقة ونظيف ، مما يقلل من إمكانية انتقال العدوى. مراقبة شاملة للبالغين والأطفال وحديثي الولادة. الرسم البياني للأوكسجين ، الرسم البياني الاتجاه ، واجهة شخصية كبيرة وسرير عرض ، مريحة للمراقبة. قم بإنهاء جميع العمليات باستخدام المفاتيح والمقابض. الحد الأقصى لعرض 8 قنوات متزامنة. عرض الموجي ECG 7-الرصاص على شاشة واحدة ، عرض الموجي ECG تتالي اعتماد تقنية SpO2 الرقمية ، والتدخل في الإضاءة المضادة للحركة والمضادة للضوء ، ويمكن إجراء ا