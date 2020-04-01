MD05X جهاز قياس الضغط الديجيتال

(للبيع)
|MD05X جهاز قياس الضغط الديجتال . جهاز عالي الجوده مصنوع بتقنيه عاليه مطبقا للموصفات الاروبيه . * يتكون الجهاز من * - شاشه 2.5 انش (بوصه) . - سعة تخزين كبيره تصل الى 200 قراءة ل شخصين . يتميز الجهاز بي:- . حجمه صغير .سهل الاستخدام ايضا امكانية استخدامه في الصيدليات والمنزل .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Meditech Group
|التليفون:
|01093675454
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|العنوان:
|116ش عثمان بن عفان من ميدان ترينف عمارة بنك عوده رقم 513- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057162
15 جنيه
20 جنيه
10 جنيه
400 جنيه