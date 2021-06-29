(للبيع)
|MATRIX ARS 660 WS From Space ⚙️ أفضل جهاز ضبط زوايا عجلات السيارات مزود ب6 كاميرات 4 حساسات #صناعه_ايطالية 🇮🇹 يعني أعلى جودة هتلاقيها مع خدمات #تركيب #تدريب #صيانة و #ضمان مقدمة من دياموند أطلب الجهاز دلوقتي 🔥 01018829219 الجهاز يعمل لاسلكياً | مثبت على ستاند مفتوح متحرك | بكمبيوتر وطابعة | شاشة ملونة 19 بوصة | مزود ببرنامج لشرح مكان ضبط السيارة | ذاكرة الجهاز مخزن بها بيانات لا محدودة لجميع السيارات بموديلات مختلفة | مساحة تخزين لعدد لانهائي من البيانات مزود بـ ماسك فرامل ، ماسك عجلة قي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- الجيزه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098323
60 جنيه
30 جنيه