Laptop Lenovo V530

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Laptop Lenovo V530 - في الإسكندرية مصر

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جهاز كمبيوتر لينوفو شامل الشاشة 22 بوصة بمواصفات وجودة عالية وبسعر مناسب جدا فقط من انفولينك جهاز lenovo V530 بروسيسور core i5 الجيل التاسع، رامات 8 جيجا، هارد 1 تيرا، ويندوز 10 بسعر خارج المنافسة اطلبه دلوقتي واسأل على عروضنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انفولينك لحلول تكنولوجيا المعلومات
التليفون: 1220400220

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الابراهيميه_الاسكندرية- الابراهيميه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 9,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082681
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11/1/2021
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14/12/2020
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