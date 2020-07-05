(للبيع)
|Contact Abu Moaz 0524297621 Land for sale 10,000 feet +10 floors near Sheikh Mohammed bin Zayed Street Price 700 thousand in al yasmeen Ajman Land for sale in Al Yasmeen Ajman 10,000 feet2 Ground +10 floors Close to Sheikh Mohammed Bin Zayed Street Price 700000 DHS ALJADWAL REAL ESTATE ارض للبيع مساحة 10000 قدم ارضى+10طوابق قريبة من شارع الشيخ محمد بن زايد السعر 700 الف فى الياسمين بعجمان اتصل بابو معاذ 0524297621 ارض للبيع فى الياسمين بعجمان مساحة 10000 قدم ارضى+10طوابق قريبة من شارع الشيخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Broker
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|Land for sale 10,000 feet +10 floors Price 700 thousand Ajman- Ajman
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062269
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