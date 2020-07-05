Land for sale 10,000 feet +10 floors Price 700 thousand Ajman

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Land for sale 10,000 feet +10 floors Price 700 thousand Ajman - في عجمان الإمارات

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Contact Abu Moaz 0524297621 Land for sale 10,000 feet +10 floors near Sheikh Mohammed bin Zayed Street Price 700 thousand in al yasmeen Ajman Land for sale in Al Yasmeen Ajman 10,000 feet2 Ground +10 floors Close to Sheikh Mohammed Bin Zayed Street Price 700000 DHS ALJADWAL REAL ESTATE ارض للبيع مساحة 10000 قدم ارضى+10طوابق قريبة من شارع الشيخ محمد بن زايد السعر 700 الف فى الياسمين بعجمان اتصل بابو معاذ 0524297621 ارض للبيع فى الياسمين بعجمان مساحة 10000 قدم ارضى+10طوابق قريبة من شارع الشيخ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Broker
التليفون: 0524297621

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Land for sale 10,000 feet +10 floors Price 700 thousand Ajman- Ajman
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700,000 درهم
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062269
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