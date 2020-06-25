Joyroom t03s الأصلية the original جويرووم

جبنالكم ديل قوي من أووونلاين ديل 💥💥💝🎁 أفضل سماعة مناسبة للحركة👌👌 و في منتهى الأناقه 💜💙🧡 -_-_-_- السماعه الايربودز اللي في الصور من چوي رووم joyroom سماعة t03s الغنية عن التعريف بإصدارها الجديد بتقدملك أفضل تجربة صوت لسماعة لاسلكية قطع