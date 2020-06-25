Joyroom t03s الأصلية the original جويرووم

(للبيع)
|جبنالكم ديل قوي من أووونلاين ديل 💥💥💝🎁 أفضل سماعة مناسبة للحركة👌👌 و في منتهى الأناقه 💜💙🧡 -_-_-_- السماعه الايربودز اللي في الصور من چوي رووم joyroom سماعة t03s الغنية عن التعريف بإصدارها الجديد بتقدملك أفضل تجربة صوت لسماعة لاسلكية قطع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed
|التليفون:
|+201008987481
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|499 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062473
2,400 جنيه
1,890 جنيه
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1 جنيه