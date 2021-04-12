IL monte Galala شاليهات للبيع في السخنة بعد موفن بيك ب 5 كيلو و قبل بورتو ب 12 كيلو يوجد 6 اوتيلات في القرية و مدرسة لتعليم تسلق الجبال لعمر سمرة اول من يتسلق جبل ايفريست و يوجد 40 فدان lagoons و هناك قطر معلق للتنقل في القرية