Il Monte Galala

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Il Monte Galala - في العين السخنة مصر

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IL monte Galala شاليهات للبيع في السخنة بعد موفن بيك ب 5 كيلو و قبل بورتو ب 12 كيلو يوجد 6 اوتيلات في القرية و مدرسة لتعليم تسلق الجبال لعمر سمرة اول من يتسلق جبل ايفريست و يوجد 40 فدان lagoons و هناك قطر معلق للتنقل في القرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Tatweer Misr
التليفون: 01123925720-01050800667

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العنوان: العين السخنة- الجلالة الجديدة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095090
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