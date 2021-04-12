(للبيع)
|IL monte Galala شاليهات للبيع في السخنة بعد موفن بيك ب 5 كيلو و قبل بورتو ب 12 كيلو يوجد 6 اوتيلات في القرية و مدرسة لتعليم تسلق الجبال لعمر سمرة اول من يتسلق جبل ايفريست و يوجد 40 فدان lagoons و هناك قطر معلق للتنقل في القرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Tatweer Misr
|التليفون:
|01123925720-01050800667
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|العنوان:
|العين السخنة- الجلالة الجديدة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095090
80,000 جنيه
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200,000 جنيه