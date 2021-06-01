Hyde Park New Cairo – كمبوند بالتجمع الخامس بالتقسيط

(للبيع)
|hyde park new cairo هايد بارك فى القاهرة الجديدة هو أحد أكبر المشروعات التى قدمتها شركة هايد بارك موقع شقق كمبوند هايد بارك بالتجمع الخامس يقع المشروع فى الجولدن سكوير على شارع التسعين الجنوبي على بعد 5 دقائق من الجامعة الأمريكية معلومات عن شركة هايد بارك العقارية تم تأسيس شركة هايد بارك عام 2011 بواسطة 3 هيئات حكومية البنك العقاري العربي و هيئة المجتمعات العمرانية و بنك الإسكان والتعمير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095784
11,762 جنيه
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875,000 جنيه